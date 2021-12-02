РИАМО - 2 дек. Московские суды рассмотрели дела 2087 граждан, которые после прилета из других стран, не сдали текст на Covid-19. Теперь они должны заплатить штрафы на общую сумму 26 млн. 238 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте столичного Роспортебнадзора.

Для того, чтобы не допустить завоз и распространение на территорию России Covid-19, управление Роспотребнадзора Москвы следит за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на инфекцию. Данные надо вносить на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Всего в районные суды Москвы были направлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 4529 человек.

В столице сдать ПЦР-тест на Covid-19 можно в пунктах тестирования, организованных непосредственно в аэропортах, в коммерческих лабораториях и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы по месту жительства.

В Москве количество лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест, продолжает расти. Сейчас такие исследования проводит 81 лаборатория.

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