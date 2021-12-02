РИАМО - 2 дек. Сотни мероприятий экологической направленности состоялись в Подмосковье с начала этого года. В следующем году проведение экоакций продолжат, в том числе запланировано внедрение дистанционных тематических уроков в школах. Об этом на пресс-конференции в РИАМО сообщил заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.

«В этом году на территории Московской области нам удалось провести сотни мероприятий экологической направленности. Условно они проходили на открытом воздухе, это были: «Экорыбалка», «Добрые крышечки», очень много мероприятий по очистке прудов и озер. На каждое из них мы приглашаем общественников, экологов, «Молодую гвардию» и дружной командой проводим массу этих мероприятий», — сказал Орлов.

Он добавил, что на площадке Мособлдумы ежегодно проходит экологический форум «СтЭКОвка». Он привлекает массу студентов не только из Подмосковья, но и из других регионов. В мероприятии участвуют представители регионального правительства, которые делятся с участниками своим опытом и выступают на различных обучающих площадках.

Орлов также выразил уверенность в том, что в следующем году мероприятий экотематики пройдет еще больше. Запланированы субботники, расчистка береговых линий рек и озер, различные творческие конкурсы. Совместно с министерством образования планируется внедрить в школьную программу дистанционные экологические уроки.

«Снимается целый ряд видеоуроков, в которых участвуют дети от 5 лет до 11-го класса. Они сейчас ездят в экспедиции, это и мусорные полигоны, которые сейчас рекультивируются», — заключил Орлов.