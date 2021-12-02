РИАМО - 2 дек. Свою работу начал фестиваль Moscow Gastronomic Week в Дубае в рамках Всемирной универсальной выставки. Он будет работать до 9 декабря, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.

Гости выставки и местные жители смогут в рамках фестиваля познакомится с современной московской кухней. Этот проект станет частью масштабной программы в ОАЭ, которая посвящена ключевым направлениям развития Москвы.

«Специальное меню появится в 7 ресторанах Дубая. Кураторами фестиваля выступили 2 московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin. Столица России сегодня входит в число мировых гастрономических центров», – рассказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В 2022 году в столице состоится презентация престижного международного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants. В Москву приедут свыше 2 тыс. профессионалов, в том числе лучшие шеф-повара мира.

Дубайские рестораны-участники Moscow Gastronomic Week предложат сразу несколько блюд от приглашенных московских шефов Максима Тарусина и Евгения Викентьева.

Гости фестиваля смогут попробовать, к примеру, оливье с птицей, авторский холодец, холодный борщ и другие интересные блюда.