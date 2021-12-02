РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 дек. В администрации Домодедова провели межведомственную комиссию по вопросу функционирования объектов придорожного сервиса на территории округа, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На совещании проанализировали законность использования земельных участков этими объектами. К критериям оценки относятся архитектурный облик, наличие уголка для потребителей, доступная среда для инвалидов, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и своевременная уплата налогов.

Руководителям объектов дали разъяснения по требованиям закона.

По итогу заседания выявили немало нарушений. Организации отчитались о сроках их устранения. Каждый пункт контролируется надзорными органами. За неисполнение предусмотрены штрафные санкции вплоть до остановки деятельности.