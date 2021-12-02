РИАМО - 2 дек. В 2022 году на повышение зарплат водителям скорой помощи и компенсации на аренду жилья для медиков в Подмосковье выделят порядка 1,7 млрд рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«С 1 января 2022 года сразу 15 категорий медицинских работников смогут получить компенсацию за аренду съемного жилья в размере 20 тыс. рублей в месяц. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться около 1,8 тыс. врачей», – сказал Брынцалов журналистам по итогам заседания Мособлдумы.

Он добавил, что дополнительные ежемесячные выплаты получат водители скорой помощи и неотложки, операторы линий – это почти 11 тыс. человек.

«Всего на эти цели из бюджета в 2022 году будет выделено порядка 1,7 млрд рублей», – заключил Брынцалов.

В четверг депутаты регионального парламента приняли в третьем чтении бюджет региона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее 29 ноября в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о новых мерах поддержки работников сферы здравоохранения.