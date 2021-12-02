РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 дек. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 16 885 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 475 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 593 049 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 547 человек, выздоровели и выписались из лечебных учреждений 525 405 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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