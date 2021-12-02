РИАМО - 2 дек. Общая строительная готовность Северо-Восточной хорды в настоящий момент составляет 82%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Завершение строительства хордовых магистралей по-прежнему остается приоритетной задачей Строительного комплекса Москвы. На сегодняшней день на Северо-Восточной хорде уже возведены 8 из 11 участков общей протяженностью дорог 98,6 км, включая 63 эстакады, один тоннель, три моста, пять путепроводов и 15 пешеходных переходов», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что сейчас строятся 2 участка. Первый - от Дмитровского до Ярославского шоссе, второй - от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе.

«Также проектируется участок с мостом через реку Пехорка для соединения Северо-Восточной хорды с автодорогой «Москва – Нижний Новгород – Казань» общей протяженностью дорог порядка 25 км, который планируется построить до конца 2023 года», – рассказал заммэра.

В четверг столичный градоначальник Сергей Собянин открыл движение по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды от станции МЦК «Ботанический сад» до Сельскохозяйственной улицы.

«Построен еще один участок Северо-Восточной хорды, сложный. 1,5 км эта эстакада, гигантская, которая еще продвинула Северо-Восточную хорду к завершению этого проекта. Осталось где-то полгода для того, чтобы завершить полностью строительство Северо-Восточной хорды и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской. Таким образом, город получит возможность проезда от МКАД до МКАД минуя центр», – сказал мэр Москвы.