РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Реконструкция боя за Москву состоится в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске 4 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

Военно-историческая реконструкция «Отстоим Москву!» основана на событиях эпизода Битвы за Москву в 1941 году. 4 декабря более 100 реконструкторов Москвы и Московской области воссоздадут события 80-летней давности, все действия будут разворачиваться около оригинального немецкого состава, груженного военной техникой.

«Есть даты, которые нельзя забывать. Битва за Москву и события начала декабря 1941 года – переломный момент Великой Отечественной войны. Пиротехнические спецэффекты, исторические костюмы и декорации позволят гостям совершить путешествие в прошлое, погрузится в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о подвигах наших предков, о том, какой ценой они победили фашизм», - сказал директор музея Вадим Задорожный.

В реконструкции сражения будет задействована техника Великой Отечественной войны из музейной коллекции, в том числе танки Т-26, Т-60, противотанковая пушка 53-К, ротный миномет 82 мм и др.

«Чтить подвиг советских воинов, ценой собственной жизни переломивших ход Великой Отечественной войны на подступах к столице, - наш священный долг. Торжественные митинги, уроки мужества и выставки пройдут в декабре на всех территориях округа. С особым трепетом готовимся к военно-исторической реконструкции, которая состоится 4 декабря», - подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Красногорска Дмитрий Волков.

Организаторами мероприятия выступают Музей техники Вадима Задорожного, администрация муниципалитета, ООД «РОСРЕКОН» при поддержке Российского военно-исторического общества и киностудии «Военфильм».

Вход на уличную территорию музея 4 декабря будет бесплатным для каждого посетителя. Военно-историческая реконструкция «Отстоим Москву!» открыта для посещения с 14:00 с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Музей расположен по адресу: 4-й км Ильинского шоссе, стр. 9

4 декабря музей откроется на час позже и будет работать с 11:00 до 20:00 (касса до 19:00). С 12:00 до 15:30 не будут проводиться экскурсии. Записаться на другое время и уточнить подробности можно по телефону: 8(495)662-38-18.