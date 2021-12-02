РИАМО - 2 дек. Симоновский районный суд Москвы заменил условное наказание Любови Соболь на реальное по делу о незаконном проникновении в квартиру, сообщает Федеральное агентство новостей.

Весной 2021 года в Москве вынесли приговор юристу ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в РФ запрещена - ред.) Любови Соболь. Ее признали виновной по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.

Тогда ей было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.

Помимо этого, девушка должна была каждый месяц являться в специализированный госорган, исполняющий наказание в виде исправительных работ, и не менять без его уведомления место жительства и работы.

Ранее Соболь покинула Россию, несмотря на запрет выезжать за пределы Москвы и Московской области. По данным СМИ, активистка в августе улетела в Турцию. При этом она сама никак не комментировала произошедшее.