РИАМО - 2 дек. На Курильских островах были размещены российские военные объекты. В связи с этим представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия вольна размещать подобные объекты где угодно на территории страны в рамках целесообразности, сообщает Газета.ru

По его словам, о размещении военных объектов на территории страны решения принимает Минобороны России по согласованию с президентом

«Россия вольна размещать на своей территории те объекты, которые считает нужным, и в тех районах нашей страны, в которых считает целесообразным. Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться», — подчеркнул Песков.

На острове Матуа Большой Курильской гряды ранее были запущены расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота России. Кроме того, на острове разместили автономный военный городок. С помощью технических постов там будут обслуживать и эксплуатировать технику, также там развернули хранилища и подготовили подъезды к стартовым позициям.

Ожидается, что военнослужащие будут нести вахту на острове круглосуточно и следить за прилегающей акваторией и проливными зонами.