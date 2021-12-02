РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. Министр культуры Московской области Елена Харламова вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым посетила Балашихинскую картинную галерею и оценила работы российских фотографов в рамках фестиваля «Времени цвет», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Всего на фестивале представлено 65 работ как профессиональных фотографов, так и любителей. Елена Харламова не только оценила работы авторов, но и получила в подарок один из лучших экспонатов выставки - работу фотографа балашихинской газеты «Факт» Ирины Зубаревой, которая представлена в серии «Жизнь-театр, или театр-жизнь».

Фестиваль «Времени цвет» продлится в картинной галерее до 9 января.