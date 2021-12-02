РИАМО - 2 дек. С начала текущего года около 4 млн поездок в салонах автобусов коммерческих перевозчиков столицы были оплачены банковскими картами, а также через систему Pay. Отмечается повышение количества бесконтактных транзакций при оплате проезда, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Москвичи могут оплатить поездку не только столичными билетами и льготными проездными, но также еще смартфоном, часами или банковской картой. Перечисленные виды оплаты доступны пассажирам в каждом автобусе коммерческих перевозчиков.

На маршрутах частных компаний оплата банковской картой стала возможной благодаря обновлению госконтрактов, которое провели весной этого года. Всего закупили около 900 новых автобусов, в каждом из которых есть валидаторы с функцией онлайн-оплаты.

Число пассажиров, которые расплачиваются в автобусах банковской картой или мобильными устройствами, растет. В июне таким образом оплатили 410 тыс. поездок, в ноябре - 705 тыс.

«Независимо от того, каким транспортом пользуется пассажир - государственным или частным, перевозчик обязан предоставить качественный сервис. Мы стремимся сделать поездки еще более удобными и доступными для пассажиров, поэтому предъявляем высокие требования к коммерческим компаниям», - сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он добавил, что по условиям новых госконтрактов в мегаполисе возможность бесконтактной оплаты банковскими картами есть на всех маршрутах.