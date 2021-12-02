РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Подольске на областной предновогодней фермерской ярмарке проведут кулинарные мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации округа.

На парковке у гипермаркета «Глобус» 17-19 декабря впервые в Подольске пройдет областная предновогодняя фермерская ярмарка. На ней можно будет не только совершить покупки, но и поучаствовать в кулинарных мастер-классах, увидеть выступления творческих коллективов и исполнителей.

В сквере Поколений 25 декабря, на Дворцовой площади со 2 по 6 января, в парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина управлением потребительского рынка администрации округа будут организованы новогодние и рождественские ярмарки с продажей сувениров, елочных украшений, продуктов питания. В Большом Подольске откроются 12 елочных базаров.

В парке Талалихина будут организованы ярмарка мастеров народных промыслов и товаропроизводителей округа. Здесь же пройдут новые креативные фестивали: «Новогодняя ярмарка» (3 января), «НеобыЧАЙный фестиваль» (8 января).