РИАМО - 2 дек. Более 120 полотен русских художников представят в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре в рамках выставки «Азбука шедевра», которая станет главным культурным событием губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Экспозиция откроется для посещения 18 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Команда «Нового Иерусалима» совместно с министерством культуры Московской области и 30 региональными музеями проделала огромную работу. У нас откроется одна из лучших выставок страны за все время, я считаю, хотя судить, конечно, зрителям. Хочу поблагодарить каждого директора музея, который откликнулся на нашу идею», - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
По ее словам, «Азбука шедевра» - это отличный пример объективного комплексного взгляда на произведения великих русских художников, которые в большинстве своем неизвестны широкой публике. Виртуозова также высказала уверенность, что экспозиция будет интересна каждому.
Жители и гости Подмосковья смогут насладиться творчеством Натальи Гончаровой, Александра Дейнеки, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ильи Репина и других художников, прославивших русскую живопись на весь мир. Произведения объединят буквы русского алфавита. Каждая из них дает начало слову, вокруг которого выстраивается повествование.
Среди знаковых экспонатов выставки - «Купчиха» и «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Импровизация №209» Василия Кандинского, «Закат» Архипа Куинджи, «Косарь» Казимира Малевича, «Старая мельница» Василия Поленова. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.
«Азбука шедевра» - самый амбициозный проект нашего музея. Мы хотим показать гостям целый спектр интереснейших работ лучших русских живописцев, собранных со всей России», - сказал генеральный директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.
Выставка «Азбука шедевра» продлится до 19 июня 2022 года.
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