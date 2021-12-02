РИАМО - 2 дек. Более 120 полотен русских художников представят в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре в рамках выставки «Азбука шедевра», которая станет главным культурным событием губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Экспозиция откроется для посещения 18 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Команда «Нового Иерусалима» совместно с министерством культуры Московской области и 30 региональными музеями проделала огромную работу. У нас откроется одна из лучших выставок страны за все время, я считаю, хотя судить, конечно, зрителям. Хочу поблагодарить каждого директора музея, который откликнулся на нашу идею», - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

По ее словам, «Азбука шедевра» - это отличный пример объективного комплексного взгляда на произведения великих русских художников, которые в большинстве своем неизвестны широкой публике. Виртуозова также высказала уверенность, что экспозиция будет интересна каждому.

Жители и гости Подмосковья смогут насладиться творчеством Натальи Гончаровой, Александра Дейнеки, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ильи Репина и других художников, прославивших русскую живопись на весь мир. Произведения объединят буквы русского алфавита. Каждая из них дает начало слову, вокруг которого выстраивается повествование.

«Подготовка всероссийского выставочного проекта «Азбука шедевра» длилась два года, насыщенных деловым и творческим межмузейным взаимодействием. В результате этого сотрудничества гости нашего подмосковного музея «Новый Иерусалим» смогут увидеть более сотни работ лучших русских живописцев из разных уголков страны, по ним можно будет изучить историю русской живописи с ее яркими эпизодами и образами», - отметила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Среди знаковых экспонатов выставки - «Купчиха» и «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Импровизация №209» Василия Кандинского, «Закат» Архипа Куинджи, «Косарь» Казимира Малевича, «Старая мельница» Василия Поленова. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.

«Азбука шедевра» - самый амбициозный проект нашего музея. Мы хотим показать гостям целый спектр интереснейших работ лучших русских живописцев, собранных со всей России», - сказал генеральный директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

Выставка «Азбука шедевра» продлится до 19 июня 2022 года.