РИАМО - 2 дек. Принятый Мособлдумой бюджет региона на 2022-2024 годы является социально направленным и учитывает большинство наказов жителей Подмосковья, заявил по итогам заседания председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

В четверг депутаты Мособлдумы приняли в III чтении закон о бюджете Подмосковья на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Объем доходов бюджета в 2022 году составит 759 млрд рублей, расходов – 805 млрд рублей.

«Приняли к рассмотрению 53 поправки, остальные отклонили. Соответственно, были скорректированы суммы бюджета по доходам, по расходам. <…> Самые ключевые, важные составляющие этого бюджета – социальная направленность. Это программы, которые будут реализованы прежде всего», – подчеркнул Брынцалов.

В частности, в бюджет заложены средства на строительство объектов здравоохранения, выплаты зарплат медицинским работникам, а также приобретение лекарственных препаратов.

«Самое главное, что мы также повысили в этом году социальные выплаты. У нас более 2,5 млн льготников на территории Московской области. Также выплата по сравнению с прошлым годом выросла на 4%, они составят 90 млрд рублей», – сказал Брынцалов.

Он отметил важность реализации программы по совершенствованию дорожно-транспортного комплекса региона, а также меры по поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса.

«По результатам этой избирательной кампании мы имели возможность отобразить в бюджете все части тех наказов, с которыми к нам обращались избиратели. <…> Мы понимаем, что все наказы, а их собрано более 780 тыс., невозможно в одном документе реализовать. Поэтому эту работу мы продолжим в последующих годах. Большинство знаковых, важных, в том числе социальных объектов, инфраструктурных уже отражены в бюджете этого года. Их более 120», – пояснил глава областного парламента.