РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Рекруты центра военно-тактической подготовки «Патриот» микрорайона Кузнечики Подольска стали обладателями Кубка по спортивному лазертагу на турнире, приуроченном к 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой, сообщили в теротделе администрации округа.

В состязаниях принимали участие клубы Москвы и области. Первое место, кубок и золотые медали завоевала команда в возрастной группе 14-16 лет. Вторые места и серебряные медали у команд возрастных групп 7-9 и 10-13 лет.

Второй год рекруты ЦВТП «Патриот» являются обладателями Кубка по спортивному лазертагу среди профессиональных команд Московского региона.

Центр военно-тактической подготовки «Патриот» базируется в гимназии №7 и с текущего года входит в состав Ассоциации спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики».