РИАМО - 2 дек. Первый день декабря порадовал жителей Ленинского округа настоящей зимней погодой и предновогодним настроением. В этот день в Видном прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в парках, скверах, во дворах, на площадях и других общественных пространствах муниципалитета зажглись новогодние елки.

На 25 площадках на различных территориях округа для жителей были организованы развлекательные программы на свежем воздухе.

Центральным событием стал парад Дедов Морозов и Снегурочек в Видном: по традиции они прошли от Историко-культурного центра к кинотеатру «Искра», где зажгли огни на главной елке города.

«Традиционно в преддверии Нового года мы стараемся создать праздничное настроение нашим жителям. В ближайшие дни на всех территориях округа будет включена иллюминация и появятся световые инсталляции», - сообщил глава муниципалитета Алексей Спасский.

Уже радуют жителей световой навес из 8 тыс. лампочек в Советском проезде в Видном и световой шатер над главной елкой города.

Кроме того, в округе будут работать порядка 50 елочных базаров.

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