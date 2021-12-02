РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. 1 декабря работники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование акватории реки Пехорки в Балашихе, на поверхности водоема начала образовываться тонка корка льда, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В рамках программы «Тонкий лед» спасатели ежедневно проводят мониторинг толщины льда водоема и призывают жителей Балашихи быть крайне осторожными, не выходить на неокрепший лед и всегда помнить правила безопасности нахождения на водоемах.

Главная цель таких рейдов – предупреждение происшествий и гибели людей на водных объектах в осенне-зимний период.