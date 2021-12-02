РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. На территории многоквартирного дома №7 в Армейском проезде в микрорайоне Кузнечики Подольска прошла общественная приемка детской игровой площадки, подрядной организации придется устранять недостатки, сообщили в теротделе администрации округа.

Начальник территориального управления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев с активными жителями дома осмотрел элементы и покрытие детской площадки.

На площадке для младшей возрастной группы сделали детский игровой комплекс, качели-балансир и карусель. Для детей постарше - спортивный тренажер «Рукоход». Площадка оснащена ударопоглощающим покрытием. Также установили лавочки и урны.

Обнаруженные недостатки зафиксировали и передали в подрядную организацию ООО «Вивана» для устранения.