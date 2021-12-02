РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Депутат Московской областной думы Лидия Антонова встретилась с активистами люберецкого отделения партии «Единая Россия» и передала волонтерам штаба 6 тыс. медицинских масок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Все вы – активные, неравнодушные люди, понимающие, что лишь добрым делом можно действительно добиться чего-то стоящего в жизни. Сейчас для всех нас важно оберегать друг друга от передачи вируса, поэтому медицинские маски необходимы каждому», – сказала Антонова.

В волонтерском центре партии – 147 человек. Это студенты, участники «Молодой Гвардии» и Молодежного парламента городского округа.

Обратиться за помощью к волонтерам в Люберцах можно по номерам телефона: 8(495)503-55-36 и 8(916)427-28-31. Единый номер горячей линии #МыВместе: 8(800)200-34-11.