РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. Детскому саду на 150 мест в ЖК «Новоград Павлино» Балашихи выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, передать объект в муниципальную собственность планируют в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик ГК МИЦ возвел объект за счет внебюджетных источников финансирования. Строительство учреждения велось чуть больше года.

«Площадь детского дошкольного учреждения составляет более 2,5 тыс. кв. м. В 3-этажном здании расположены групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, прачечная и другие административно-хозяйственные помещения», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На прилегающей территории находятся игровые и физкультурные площадки, теневые навесы. Детский сад приспособлен для комфортного пребывания детей с ограниченными физическими возможностями. Входная группа оборудована пандусами, для доступа на верхние этажи предусмотрен лифт.

Застройщик планирует передать объект в муниципальную собственность в первом квартале 2022 года.

В рамках комплексного развития территории в ЖК «Новоград Павлино» предусмотрены 2 школы на 1,6 тыс. мест каждая, одна из которых уже строится, а также 5 детских садов всего на 1 тыс. мест, 2 из которых в настоящий момент построены.

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