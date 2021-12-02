РИАМО - 2 дек. Одной из задач проведения «Теста по истории Великой Отечественной войны» является привлечение внимания молодежи к событиям военных лет. Если по его итогам участники обнаружат недостаток знаний, помочь восполнить пробелы могут члены волонтерских организаций, рассказал на пресс-конференции в РИАМО руководитель подмосковного регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.
В День Неизвестного солдата 3 декабря пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Его целью организаторы считают не только проверку знаний о военном периоде, но и привлечение внимания молодежи к событиям 1941-1945 годов.
Вопросы для «Теста по истории Великой Отечественной войны» были составлены как на основе школьного курса, так и актуальной информации о военном периоде. Принять участие можно лично на площадках акции или онлайн на сайте проекта «Большая история» по ссылке.
Как добавил Печенегин, если после прохождения теста у участников возникнет желание глубже погрузиться в историю России, помочь могут участники волонтерских организаций, на базе которых проходят лектории и мастер-классы.
«Приходите, мы готовы взять ребят, обучить, рассказать и наставить», – подытожил Печенегин.
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