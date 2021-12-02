РИАМО - 2 дек. Одной из задач проведения «Теста по истории Великой Отечественной войны» является привлечение внимания молодежи к событиям военных лет. Если по его итогам участники обнаружат недостаток знаний, помочь восполнить пробелы могут члены волонтерских организаций, рассказал на пресс-конференции в РИАМО руководитель подмосковного регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.

В День Неизвестного солдата 3 декабря пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Его целью организаторы считают не только проверку знаний о военном периоде, но и привлечение внимания молодежи к событиям 1941-1945 годов.

«У нас очень много говорят: «Молодежный парламент, «Волонтеры Победы», зачем вы выкладываете, когда ходите к ветеранам, или выкладываете какие-то подборки. Мы выкладываем не чтобы пропиарить себя и сказать, какие мы хорошие. Мы выкладываем, чтобы у людей, когда ты смотришь в гаджеты, помимо кошечек, собачек или каких-то фитоняшек, была смысловая нагрузка», – сказал Печенегин.

Вопросы для «Теста по истории Великой Отечественной войны» были составлены как на основе школьного курса, так и актуальной информации о военном периоде. Принять участие можно лично на площадках акции или онлайн на сайте проекта «Большая история» по ссылке.

Как добавил Печенегин, если после прохождения теста у участников возникнет желание глубже погрузиться в историю России, помочь могут участники волонтерских организаций, на базе которых проходят лектории и мастер-классы.

«Приходите, мы готовы взять ребят, обучить, рассказать и наставить», – подытожил Печенегин.