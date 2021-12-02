РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Подольске водитель без прав врезался в дерево и сломал его, нарушителя задержали, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

ДТП произошло 1 декабря возле Подольского городского управления социальной защиты населения на улице Литейной, 6/8. Прохожие не пострадали.

«Водитель, не имеющий водительского удостоверения, совершил наезд на препятствие. Пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. От прохождения медицинского освидетельствования отказался. По данному факту проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего», - сообщили в правоохранительных органах.