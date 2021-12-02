РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. Арбитражный суд привлек к ответственности ООО «Альянс» из Балашихи за невыполнение в срок предписания Россельхознадзора о прекращении действия декларации о соответствии, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В июне текущего года управление установило факт нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна», действующего на территории ЕАЭС. ООО «Альянс» выпустило в обращение партию зерна пшеницы мягкой озимой продовольственной (500 т) в сопровождении декларации о соответствии, принятой на основании протокола испытаний, выданного лабораторией, отсутствующей на сайте Росаккредитации в реестре аккредитованных лиц.

В адрес предприятия было направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии на вышеуказанную продукцию. Однако оно не было исполнено в установленный срок.

За невыполнение предписания в установленный срок управлением Россельхознадзора в отношении ООО «Альянс» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и направлен в Арбитражный суд региона на рассмотрение.

В ноябре 2021 года в управление поступило решение Арбитража о привлечении ООО «Альянс» к административной ответственности по данной статье в виде наложения административного штрафа в размере 300 тыс. рублей.