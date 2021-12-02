РИАМО - 2 дек. Более 3 тыс. жителей Московской области приняли участие в опросе об организации на дорогах региона выделенных полос для общественного транспорта. Голосование проходит на портале «Добродел» с 21 ноября по 5 декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На голосование вынесено 10 выделенных полос, которые предлагается организовать в 2022 году на участках с наибольшим пассажиропотоком в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском округе, Подольске, Красногорске и Химках.

Оставить свой голос могут жители 20 городских округов, среди них - города, в которых предлагается организовывать выделенные полосы, и ближайшие от них муниципалитеты.

«Активнее всех участие в опросе по организации полос принимают по автодороге «А-105 Москва – Домодедово» и Каширском шоссе в Ленинском округе, по Ярославскому шоссе в Мытищах. Менее активно голосуют по улице Кирова в Подольске и по Лихачевскому проспекту в Долгопрудном», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что по результатам опроса выделенные полосы планируется включить в план обустройства на 2022 год.

На голосование вынесены выделенные полосы, которые предлагается организовать за счет переразметки проезжей части и полос для личных автомобилей.

Выделенные полосы в сторону Москвы и области предлагается организовать в Химках на Молодежной улице, в Люберцах на Новорязанском шоссе, в Долгопрудном на Лихачевском проспекте, в Балашихе на шоссе Энтузиастов, в Подольске на улице Кирова.

Выделенные полосы только в сторону Москвы предлагается обустроить на Осташковском шоссе в Мытищах, в Ленинском округе на автодороге «А-105 Москва – Домодедово» и Каширском шоссе, в Красногорске на Волоколамском шоссе, в Мытищах на Ярославском шоссе.

Принять участие в опросе могут зарегистрированные на портале «Добродел» пользователи. Для удобства жителей голосования организованы отдельно по каждому городскому округу в разделе «Опросы».

Один пользователь может оставить свой голос по нескольким полосам при условии, что обустройство выделенной полосы запланировано не только в его округе, но и в соседнем к нему.