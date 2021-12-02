РИАМО - 2 дек. Библиотека поселка Володарского – одна из старейших в Ленинском округе, настоящий культурный и досуговый центр, очень востребованный местными жителями. Ее планируют отремонтировать и оснастить мультимедийной техникой, сообщает пресс-служба администрации округа.

В здании библиотеки, кроме богатого книжного фонда, находится детская школа искусств, проводятся различные мероприятия, а также расположен хороший краеведческий музей. За 60 лет работы в нем собраны 6 тыс. экспонатов, большинство из которых в дар музею приносят сами жители поселка.

На днях библиотеку посетил глава Ленинского округа Алексей Спасский. Он осмотрел помещение и ознакомился с работой музея, пообщался с его сотрудниками.

«Здание нуждается в ремонте – последний раз его делали 20 лет назад. Обязательно поможем в этом вопросе. Важно, чтобы дети могли развиваться в более комфортных условиях», – подчеркнул глава муниципалитета.

Кроме того, он уточнил, что до Нового года сюда будут приобретены новые компьютеры и мультимедийная техника – это позволит расширить возможности учреждения и организовать для большего количества жителей доступ в национальную электронную библиотеку.