РИАМО - 2 дек. Специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков рассказал, что сейчас самым распространенным подарком для ребенка на Новый год является плюшевый тигр, сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что ажиотаж на такие игрушки начался еще в прошлом месяце.

«Лучше всего приобретают плюшевые игрушки в новогоднем прикиде. Это самый актуальный тренд на рынке. Размер такой игрушки не превышает 20 см, а цена — не более 700 рублей, что очень удобно», — сказал Молотков.

По его словам, ближе к самому празднику игрушки могут вырасти в цене. Также он уточнил, что тигров покупают еще и коллегам, друзьям и знакомым.