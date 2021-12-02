РИАМО - 2 дек. Составители вопросов для «Теста по истории Великой Отечественной войны» стремились не только проверить знания участников, но и привлечь их внимание к данной теме, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель Московского областного молодежного парламента Егор Балакшин.

Вопросы, которые будут предложены участникам акции, затрагивают не только материалы из школьной программы по истории, но и информацию о новейших научных открытиях. Так, организаторы хотят привлечь внимание участников к истории военного времени.

«Также всегда историки стараются в эти вопросы заложить какие-то интересные, может, даже малоизвестные факты, чтобы участники теста могли не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое для себя. Понять, что, к сожалению, даже на сегодняшний день мы знаем не все об истории Великой Отечественной войны», – добавил Балакшин.

По мнению председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линары Самединовой, главная цель акции состоит не в получении результатов теста, а во внимании к истории страны каждого человека.

«Даже если человек не дойдет до теста, но где-то прочитал, что он есть. Потом будет проходить мимо памятника и просто остановится и прочитает, что это за памятник, считайте, мы уже сделали хорошо, это победа. Потому что понятно, что наша задача показать через тест, как мало мы знаем, и опять же выявить интерес, чтобы они (люди - ред.) потом почитали, посмотрели», – рассказала Самединова.

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет 3 декабря в День Неизвестного солдата. Стать участником можно на одной из площадок теста или в онлайн-формате на сайте проекта «Большая история» по ссылке https://big-history.ru.

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