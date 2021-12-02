РИАМО - 2 дек. В 2022 году в Ленинском округе начнется строительство канализационно-насосной станции и инженерных сетей вблизи деревни Ермолино. Они будут обслуживать порядка 10 тыс. жителей микрорайона Завидное, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Как отметил губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания в формате ВКС с главами округов и членами правительства, работа очистных сооружений не видна, но их строительство и модернизация – важнейшая задача, определяющая качество жизни людей. Неслучайно эти вопросы находят отражение и в президентском нацпроекте «Экология», – подчеркнул глава Ленинского округа Алексей Спасский.

На сегодняшний день на территории муниципалитета функционируют 7 очистных станций, в том числе в поселках Володарского, Горки Ленинские, Мещерино, селе Молоково, микрорайонах Дрожжино и Купелинка. КНС в Купелинке введена в эксплуатацию в прошлом году.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в ближайшие 2 года в округе планируется реконструкция канализационных сетей в Горках Ленинских, строительство очистных сооружений в Калиновке и Петровском – реализации этих проектов ждут свыше 13 тыс. жителей.