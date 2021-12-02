РИАМО - 2 дек. В Московском зоопарке теперь можно оставить письмо зимнему волшебнику, там заработала почта Деда Мороза, сообщает пресс-служба зоосада.

Сотрудники «Почты России» доставили туда два красных почтовых ящика. Один расположен внутри сувенирного магазина на Красной Пресне. Туда можно зайти с улицы - ручки, конверты, все это можно купить там.

Другой висит на стене сувенирного магазина - направить письмо в Великий Устюг можно с территории зоопарка.

В 2021 году «Почта России» предлагает отправить письмо не только Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других уголков России: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза и якутскому Чысхаану. Также можно написать послание карельскому волшебнику Паккайне, а в Татарстане послания будет ждать Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.