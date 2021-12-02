РИАМО - 2 дек. Столичная прокуратура начала проверку после нарушения общественного порядка на улице Моховая, где произошла массовая драка рабочих, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка началась после поступивших обращений жителей Басманного района.

В Сети также были опубликованы кадры драки. На них около десятка рабочих в робах и оранжевых касках дерутся в одном из дворов. Кто-то из них попытался использовать лопату.

Противостояние длилось около минуты, после чего рабочие начали расходиться.

Видео массовой драки рабочих на лопатах в Москве>>