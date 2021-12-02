РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 дек. Глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 20-летию со дня образования партии, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«20 лет — это действительно много. 7305 дней, которые сформировали из тысяч неравнодушных людей сплоченную команду единомышленников. И нас становится все больше. Радует, что приходит молодежь. Есть уверенная, долгосрочная стратегия развития и десятки проектов, направленных на то, чтобы обеспечивать перемены. В этот день особо хочу отметить наше местное отделение партии. Оно в числе лучших в регионе по результатам рейтинга за январь-октябрь», — сказал Булгаков.

Глава вручил активным коллегам-однопартийцам почетные грамоты от секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова за личный вклад, повышение авторитета партии и активную общественно-политическую работу.