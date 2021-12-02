РИАМО - 2 дек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что на ежегодную пресс-конференцию лидера страны Владимира Путина пригласят СМИ, которые ранее были включены в реестр иноагентов. Об этом сообщает Газета.ru.

Представитель Кремля добавил, что на пресс-конференцию не удастся пригласить всех иноагентов, потому что таких СМИ в стране «достаточно много».

«Но те основные средства массовой информации, которые принимают активное участие в освещении президентской тематики, будут приглашены. Этот статус не является запретом на работу, мы это неоднократно повторяли», — пояснил Песков.

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря. Из-за ограничений по Covid-19 на мероприятии будет введен лимит по количеству присутствующих представителей СМИ. Также не будет свободной аккредитации, на пресс-конференцию в этом году Кремль сам отберет журналистов.