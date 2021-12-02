РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Ряд улиц и школа в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска остались без электроснабжения из-за аварии, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.
Отключение энергоснабжения в микрорайоне Опалиха: Физкультурный проезд, Больничный переулок, улицы Чапаева, Оптиков, Ново-Никольская, Свердлова, Некрасова, Опалиховская средняя общеобразовательная школа.
Аварийная бригада «Мособлэнерго» выехала для устранения неисправности. Жителям приносят извинения за временные неудобства.
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