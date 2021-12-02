РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Новоселы жилого комплекса «Большое Путилково» подмосковного Красногорска смогут приобрести материалы для ремонта со скидками в рамках областной акции, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.

Подарочные комплекты новоселам от правительства Московской области вместе с ключами от квартир начал выдавать застройщик - группа «Самолет». Их предоставляют новым жильцам ЖК «Большое Путилково» городского округа Красногорск, ЖК «Спутник» Одинцовского городского округа и ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа.

Подпроект «Новоселы Подмосковья» создан в рамках проекта правительства Московской области «Чуткая власть». В рамках него покупателям квартир в новостройке региона вместе с ключами вручают приветственный комплект, в который входит карта с особенной программой лояльности от 4 торговых сетей - Leroy Merlin, «Петрович», «Твой Дом» и OBI. Таким образом новоселы Подмосковья получают скидки и бонусы от магазинов для ремонта и обустройства своего нового жилья.