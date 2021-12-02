РИАМО - 2 дек. Заслуженный профессор МГУ Владимир Горохов скончался в столице, причина смерти выясняется, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что тело ученого нашла его племянница в квартире на западе Москвы.

Горохов родился 1 июня 1933 года в Улан-Баторе. Журфак МГУ он окончил в 1956 году, а в университете работал с 1966 года.

С 1994 года он руководил кафедрой рекламы и связей с общественностью на факультете журналистики. Он занимался теорией журналистики, коммуникативистики, теорией рекламы и связей с общественностью. Преподавал дисциплины «Реклама и связи с общественностью», «Стратегические коммуникации» и «Медиарилейшнз».