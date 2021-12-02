РИАМО - 2 дек. Скоростной поезд «Сапсан», следовавший в Москву из Санкт-Петербурга, вынужденно остановился из-за скончавшегося в одном из вагонов мужчины, сообщает Федеральное агентство новостей.

ЧП произошло практически сразу после того, как отправился состав. По словам пассажиров, у мужчины произошел инсульт. У него было холодное лицо и не реагирующие на свет зрачки глаз.

Машинист доехал до станции Чудово, где поезд уже ждала бригада скорой помощи.

Врачи не смогли помочь пассажиру и констатировали его смерть. В настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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