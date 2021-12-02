РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым открыл первый в регионе елочный базар, в рамках мероприятия они подарили новогодние деревья 5 многодетным семьям округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Елочный базар расположился на площади у Ледового дворца и оформлен в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье». На его открытии можно было выпить горячего чая и отведать угощения.

«Сегодня в Московской области открылся первый елочный базар. Я очень рад, что по традиции третий год поряд он открывается именно в Балашихе. Всего в регионе в этом году будет открыто 260 подобных базаров. Мы очень гордимся тем, что в этом году порядка 70% деревьев будет российского производства по цене от 500 рублей до 10 тыс. рублей разных категорий и роста. Надеюсь, что каждый житель Подмосковья найдет свое дерево», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что в 2020 году было продано 160 тыс. деревьев. Министр выразил надежду, что в текущем году эта цифра возрастет, и пожелал всем новогоднего настроения, солнца, здоровья и исполнения желаний в новом году.

«Сегодня мы вручили елки многодетным семьям округа. Но у нас есть еще категория 65+ ,которая не может выходить на улицу из-за пандемии. Сейчас очень активно работает волонтерское движение, на собственных машинах люди будут доставлять новогодние деревья этой категории граждан», - подчеркнул Воскресенский.

По словам Юрова, в Балашихе будут работать 30 елочных базаров, где каждый житель сможет купить себе понравившуюся елку на свой вкус.

«Все базары будут украшены и празднично оформлены, мы постараемся сделать все для того, чтобы появлялось хорошее праздничное настроение у каждого из присутствующих», - отметил Юров.

Людмила Егорова, мама троих детей, которая вместе с 3-летней с дочерью Зоей получила в подарок новогоднюю ель, призналась, что это стало приятной неожиданностью для их семьи.

«Именно сегодня моим двойняшкам Илье и Таисии исполнилось 13 лет, а Зое под Новый год исполнится 4 года. Поэтому приятно получить такой подарок. Елка пушистая, зеленая. Сразу хочется поскорее унести ее домой, нарядить и уже почувствовать приближение Нового года», - отметила Егорова.

Основная торговля на елочных базарах Подмосковья начнется 20 декабря. Всего планируется работа елочных базаров в 49 муниципальных образованиях региона до 10 января 2022 года. Покупателям на выбор будет представлены ели, пихты и сосны, а также лапник, букеты из веток и подставки для товара.

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