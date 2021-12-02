РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Патриотическую акцию «Решающий рубеж», посвященную 80-летию начала контрнаступления в Битве за Москву, проведут в подмосковном Красногорске 5 декабря, сообщается на официальном сайте ДК «Подмосковье».

5 декабря – День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).

В историю великого сражения за Москву вошло Волоколамское шоссе, которое и ныне пролегает через Красногорск. Волоколамско-Истринское направление стало одним из главных в битве под Москвой. С октября 1941 года вдоль Волоколамского шоссе ни днем, ни ночью не смолкал грохот боев, дрожала земля от военной техники.

В Красногорск враг не вошел, героическими усилиями Красной армии он был остановлен на рубеже обороны Нефедьево – Козино.

В 11:00 на Ярмарочной площади начнет работать выставка военной техники, частей и служб вооруженных сил, расположенных на территории Красногорска.

В 12:00 во Дворце культуры «Подмосковье» стартуют иммерсивная программа «Решающий рубеж», выставка Музея Победы «Москва за нами! Красногорцы в битве за Москву», а также из экспозиций школьных музеев боевой славы, поисковых клубов «Искатель» и «Альтаир».

В малом зале пройдет иммерсивный спектакль «Непридуманные рассказы». Творческие коллективы выступят со специальной программой.

В 13:00 в большом концертном зале ДК состоится торжественное открытие патриотической программы «Решающий рубеж». Участники смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты».

ДК «Подмосковье» расположен по адресу: Красногорск, ул. Ленина, д. 3. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в информационном центре ДК.