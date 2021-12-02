РИАМО - 2 дек. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают Александра Кутузова, сбежавшего из психбольницы в Чехове, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

33-летний мужчина совершил побег 4 ноября. В медучреждение он проходил принудительное лечение по постановлению суда за совершение особо тяжкого преступления.

Приметы: среднего телосложения, рост - 170 см, стрижка короткая, ушные раковины оттопыренные, нос широкий, нижняя губа пухлая.

Особые приметы: шрам в районе шеи, на лице угревая сыпь, на пальцах левой руки татуировка «волк».

При наличии информации о возможном местонахождении скрывшегося, просим обратиться в близлежащий отдел полиции или сообщить по телефонам: 8 (496) 726-49-05, 726-49-03, дежурная часть: 8 (496) 726-48-93.