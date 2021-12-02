РИАМО - 2 дек. За прошедшую ночь дорожные службы Подмосковья очистили от снега и обработали от гололеда более 16 тыс. км трасс региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минувшей ночью температура воздуха в регионе опускалась до минус 10 градусов. Также на этой неделе в регионе прошел сильный снегопад. В мероприятиях по очистке и обработке дорог от снега и льда были задействованы 12 тыс. единиц спецтехники и 11 тыс. рабочих.

«С начала снегопада дорожные службы Подмосковья провели два полных цикла обработки противогололедными материалами и очистки от снега. Особое внимание уделяется автодорогам с высокой интенсивностью движения и маршрутам следования общественного транспорта», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он отметил, что для оперативного реагирования на состояние дорог в Подмосковье проводится круглосуточный мониторинг погодных условий, спецтехника постоянно находится в режиме повышенной готовности.

Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать правила безопасности на дорогах, не превышать скоростной режим и держать дистанцию.

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