РИАМО – 2 дек. В Москве начали работать три новых офиса банка «Открытие». Один из них располагается в «Доме Открытие» по адресу: ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, у станции метро «Полянка», второй – напротив «Авиапарка» по адресу: ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, третий - в ТРЦ «Галерея Атлантис» на Варшавском шоссе, д. 160, сообщает пресс-служба банка.

В офисе на Ордынке могут обслуживаться частные клиенты. Для привилегированных клиентов создана особая зона обслуживания. Офис работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

Офис на Ходынском поле расположен на первом этаже бизнес-центра «Линкор» напротив «Авиапарка». Отделение специализируется на обслуживании частных клиентов, в частности, клиентов сегмента «Привилегия», а также на ипотечных сделках. Офис работает в будние дни с 10 до 19, в субботу — с 10 до 17 часов.

Офис у станции метро «Аннино» в ТРЦ «Галерея Атлантис» работает с частными клиентами и оказывает услуги клиентам премиального уровня. Режим работы офиса - в рабочие дни с 10:00 до 19:00.

В офисах используются безбумажные технологии, а также ESG-стандарты организации работы. Формат офисов комфортен за счет технологических новшеств: системы управления очередью, зоны обучения работе с мобильным банком, зарядных станций для гаджетов, Wi-Fi. Инфоматы и банкоматы в круглосуточной зоне обслуживания позволяют клиентам решать финансовые вопросы самостоятельно.