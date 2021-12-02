РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Закладной камень будущего мемориала бойцам батальона народного ополчения установят 3 декабря на территории Красногорского филиала Музея Победы, сообщили в пресс-службе музея.

На территории Красногорского филиала Музея Победы появится закладной камень будущего мемориала, посвященного подвигу Красногорского батальона народного ополчения во время Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой.

«Установка закладного камня на месте будущего памятного знака пройдет в рамках мероприятия «Московский рубеж. Подвиг ополчения», - сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Участие в памятном митинге примут представители ветеранских организаций, юнармейцы и жители Красногорска.

Красногорский батальон народного ополчения был сформирован в июле 1941 года, его бойцы принимали участие в Битве за Москву. Батальон вошел в состав 18-й дивизии народного ополчения Москвы, в сентябре она была переименована в 18-ю стрелковую дивизию. 18-я стрелковая дивизия закончила свой боевой путь в Кенигсберге как 11-я гвардейская трижды орденоносная.

Начало мероприятия в 13:00. Красногорский филиал Музея Победы расположен по адресу: Красногорск, ул. Народного ополчения, 15.