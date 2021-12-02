РИАМО - 2 дек. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» заключено 8 контрактов на приобретение квартир в новостройке для 29 переселенцев из 3 аварийных домов в городе Краснозаводске Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новые квартиры для переселенцев приобретены в строящемся доме на ул. Театральной.

После того, как жители аварийных домов въедут в новостройку, будет расселено более 286 кв. м аварийного жилья. Расселяемые дома расположены по адресам: ул. 1 Мая, д. 31, ул. Горького, д. 10 и 23. Переселение людей планируется завершить до конца 2022 года.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

5 аварийных домов снесли в Сергиево‑Посадском округе>>