РИАМО - 2 дек. За полтора месяца с запуска сервиса оплаты проезда в столичной подземке с помощью Face Pay им воспользовались порядка 45 тыс. пассажиров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке в Telegram-канале департамента транспорта.

«Ни в одной стране этот сервис не работает в таком масштабе. Face Pay уже выбрали около 45 тыс. пассажиров. Но все другие способы оплаты остаются. Здесь о том, как подключиться к Face Pay», — написал Ликсутов.

Он отметил, что этот проект взял премию «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта».

Пассажиры также отмечают удобство сервиса, популярность Face Pay растет. За полтора месяца в метро совершили 160 тыс. поездок по биометрии. Они пришлись на период снижения мобильности, поэтому было добавлено больше турникетов, где можно оплатить проезд с помощью лица.

Чтобы пользоваться сервисом, нужно добавить фото в приложение «Метро Москвы». Снимок сразу же будет переведен в зашифрованный биометрический ключ, который нельзя обратно раскодировать в изображение лица. Когда пассажир проходит через турникет, камера переводит фото лица в биометрический ключ, сравнивает данные с ключами из базы данных, и стоимость проезда списывается.

При регистрации в сервисе не нужна личная информация. Персональные данные хранятся и обрабатываются только в инфосистемах банка.

«Защита биометрических данных — серьезный вопрос, без этого мы бы никогда не запустили такой сервис. Использовать Face Pay так же надежно, как, например, привязать банковскую карту в приложении для оплаты покупок», — подчеркнул Ликсутов.

По его словам, через 2-3 года 10-15% пассажиров подземки будут регулярно оплачивать проезд по биометрии. Заммэра отметил, что за этими технологиями будущее. Кроме того, они помогают находить людей: в метрополитене система распознавания лиц «Сфера» помогла выявить более 2520 человек, которые были в федеральном розыске. С помощью системы нашли 380 потерявшихся людей, среди них – 89 детей.