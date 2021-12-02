РИАМО - 2 дек. Представители ФСБ показали видеозапись с признательными показаниями ранее задержанных агентов украинских спецслужб, сообщает ТАСС.

Речь идет о сотрудниках Службы безопасности Украины, которые были задержаны в разных регионах России. Они работали на сотрудника управления СБУ в Тернопольской области. Им обещали заплатить за работу 10 тыс. долларов. Агенты Зиновий Коваль и его сын Игорь собирали информацию о стратегически важных объектах страны.

«Мне дали задание в городах России сфотографировать железнодорожные, автомобильные мосты и теплоэлектростанцию», — сказал Игорь Коваль.

Задержан и агент Главного управления разведки министерства обороны Украины Александр Цилык, который должен был совершить теракт на территории РФ. Он тоже дал признательные показания, сообщил, что был завербован в мае. Агент пересек границу с Россией незаконно, после чего организовал тайник со взрывчаткой.