РИАМО - 2 дек. В четверг на заседании Мособлдумы депутаты приняли в третьем чтении закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона о бюджете ТФОМС на предстоящие три года представил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Согласно материалам доклада объем доходов в бюджет Территориального фонда ОМС в 2022 году составит 142,1 миллиарда рублей, в 2023 году - 149,5 миллиардов рублей, а в 2024 году доходы составят 157,8 миллиарда рублей. При этом каждый год размер расходов будет соответствовать размеру доходов.