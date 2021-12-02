РИАМО - 2 дек. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет в День неизвестного солдата 3 декабря. В Подмосковье тест можно будет пройти на 671 площадке, рассказала на пресс-конференции в РИАМО председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова.

Принять участие в тесте сможет любой желающий во всех муниципалитетах Подмосковья. Как рассказала Самединова, почетным гостем региональной площадки в городском округе Лобня станет председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

Также тест там пройдут члены молодежных организаций, Московского областного Молодежного парламента, волонтерских организаций, поисковых отрядов и сотрудники муниципальной администрации.

«Депутатский корпус вне зависимости от фракционной принадлежности, все коллеги будут распределены в свои округа, каждый выберет площадку, которая ему интересна. Площадки тоже не случайны. В первую очередь мы хотим охватить молодежь, поэтому в основной пласт площадок входят школы, колледжи и университеты», – добавила Самединова.

Пройти тест можно лично на одной из площадок акции или на сайте проекта «Большая история».