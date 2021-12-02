РИАМО - 2 дек. В подмосковные больницы поступило 290 единиц стерилизационного оборудования - установки для дезинфекции эндоскопов, бактерицидные камеры, автоклавы и другое. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Медтехника куплена по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 гг, которая реализуется при поддержке Минздрава РФ.

«В 40 наших медицинских организаций мы закупили и поставили современное стерилизационное оборудование. Оно удобно в использовании и позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинскогооборудования и хирургических инструментов», - сказала зампред правительства области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Оборудование поступило в Клинскую, Ногинскую, Видновскую, Волоколамскую, Истринскую, Можайскую и другие больницы.

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