РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 дек. В Домодедове появилось 86 новых рабочих мест благодаря вводу в эксплуатацию производственного корпуса по ремонту и обслуживанию автоприцепов, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

Корпус расположен в деревне Ярлыково. Он используется немецкой компанией для производства крупноузловой сборки полуприцепов с последующей предпродажной подготовкой. Также здесь проводят сопутствующие ремонтные работы. Территория производственной базы по сборке, ремонту и обслуживанию автоприцепов условно разделена на 2 зоны: первая – для хранения комплектующих деталей для сборки и стоянка готовой продукции, вторая – для приемки и обслуживания клиентов, а также выдачи техники.

«Благодаря строительству производственного корпуса общей площадью 1788 кв. м в городском округе Домодедово создано 86 рабочих мест. Объект находился на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Строительство объекта велось около 2 лет. Объем инвестиций составил 50 млн рублей.